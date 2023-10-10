Водоліям слід ретельно перевіряти документи, а Козорогам відкрити своє серце: гороскоп за картами Таро на 10 жовтня 2023 року

Карти Таро дозволяють дізнатися більше про себе.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 10 жовтня 2023 року розповідає, що Терезам можуть розбити серце, а Близнятам слід проявити професіоналізм.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 10 жовтня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Рухайтеся вперед щосили. У стосунках дійте активно. На роботі розпочніть новий проєкт.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Лицар кубків"

Розкрийтеся ваше серце. У любові наважтеся на ніжність. А у русі кар'єрними сходами додайте швидкості.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Туз мечів"

Інтелект - важлива складова успіху. У стосунках спробуйте діяти разом. На роботі проявіть професіоналізм.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Сімка пентаклів"

Не варто сумувати за тим, що ви не можете отримати. У любові працюйте над метою ваших стосунків разом. На роботі не закопуйте свій талант у землю.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Король мечів"

Будьте розумними. У стосунках не закривайте ваше серце. На роботі будьте активними.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Працюйте гідно. У стосунках можна розслабитися. На роботі варто сподіватися на краще.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Трійка мечів"

Буде важко, але ви впораєтеся. У любові вам можуть розбити серце. А на роботі слід бути обережними.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Не варто створювати собі проблеми. У стосунках буде важко. А на роботі шукайте покращення.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Двійка пентаклів"

Очікуйте чогось кращого. У любові знайдіть баланс. На роботі варто почати новий проєкт.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Паж кубків"

Варто відкрити серце. У стосунках додайте драйву. На роботі скористайтеся інтуїцією.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Ієрофант"

Час будувати мости. У стосунках варто вийти на новий рівень. На роботі ретельно перевіряйте документи.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Четвірка кубків"

Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. У любові рухайтеся одне до одного. На роботі знайдіть справжніх друзів.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні й сонячні затемнення 2023 року.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.

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