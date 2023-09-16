Водоліям слід вийти на новий рівень, а Скорпіонам - знайти точку опори: гороскоп за картами Таро на 16 вересня 2023 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 16 вересня 2023 року розповідає, що Овнам не варто зациклюватися на дрібницях, а Тельцям варто додати експресії в стосунки.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 16 вересня 2023 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Шістка мечів"

Не зациклюйтеся на дрібницях. У стосунках можливі сварки. На роботі не пропагуйте конфліктів.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Паж жезлів"

Ви зараз - вогонь. Додайте експресії у стосунки. А на роботі проявіть активність.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Королева пентаклів"

Ситуація поліпшиться. У стосунках прислухайтеся до поради мудрої жінки. А на роботі знайдіть фінансовий проєкт.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Лицар кубків"

Відкрийте свою душу ширше. У коханні зануртеся в еротичні пригоди. Додайте драйвовості на роботі.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Туз пентаклів"

Справи йдуть в гору. У коханні очікуйте приємностей. А на роботі очікуйте премії.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Помірність"

Не переливайте з пустого в порожнє. У любові шукайте гармонію. У русі кар'єрними сходами знайдіть баланс з особистим життям.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Королева кубків"

Вас переповнюють емоції. Дайте їм вихід у стосунках. На роботі дійте, прислухаючись до голосу серця.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Повішений"

Знайдіть точку опори та змініть погляд на світ. У стосунках можливі зміни. У кар'єрі сподівайтеся на гірше.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Страшний суд"

За свої вчинки доведеться розплачуватися. У любові позбудьтеся свої страхів, а на роботі - комплексів.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Трійка жезлів"

Ви знаєте, куди рухатися. Але потрібно зробити лише перший крок - чи в стосунках, чи в кар'єрі.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Щастя - поруч. У стосунках потрібно вийти на новий рівень. А на роботі варто розпочати новий проєкт.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Двійка кубків"

Шукайте однодумців. У любові йдіть назустріч одне одному. А на роботі знайдіть вірних вам колег.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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