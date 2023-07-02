Водоліям треба відпочити, а Козорогам слід діяти розумно: гороскоп за картами Таро на 2 липня 2023 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 2 липня 2023 року розповідає, що у Риб - хороший час для чогось нового, а Тільцям - не варто відмовлятися від того, що вам пропонують.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 2 липня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Очікуйте перемог. У стосунках насолоджуйтеся коханням. А на роботі - успіхами.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Четвірка кубків"

Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. У стосунках не ображайтеся довго. А на роботі не варто відкидати цікаві пропозиції.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Імператриця"

Розпочинається період родючості. У стосунках виходьте на нових рівень. На роботі насолоджуйтеся результатами проєктів.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Башта"

Очікуйте на зміни. У любові будуть випробування. На роботі не варто рухатися кар'єрними сходами нині.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Лицар мечів"

Рухайтеся вперед. У стосунках не ображайте другу половинку. На роботі - оберіть мету для розвитку.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Двійка мечів"

Ви знаєте, що робити. У любові очікуйте нових викликів. На роботі краще більше перепочити.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Паж мечів"

Час захищати свої почуття. У стосунках вас можуть образити. У робочих питаннях захищайте свою позицію.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Паж пентаклів"

Започаткуйте щось нове. У стосунках працюйте над подальшим розвитком. На роботі варто почати щось нове.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Дев'ятка кубків"

Ви досягнули чимало. У коханні кайфуйте більше. На роботі насолоджуйтеся успіхом.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Королева мечів"

Працюйте гідно. У коханні дійте розумно. На роботі освойте щось нове.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Колісниця"

Щось зміниться. Відпочиньте в іншому місці з другою половинкою. На роботі заплануйте відрядження.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Хороший час для чогось нового. У коханні знайдіть опору. На роботі надихайтеся на новий ривок.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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