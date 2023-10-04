Водоліям варто прислухатися до інтуїції, а Рибам - взяти паузу: гороскоп за картами Таро на 4 жовтня 2023 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 4 жовтня 2023 року розповідає, що у Тельців приховане може стати явним, а Близнят очікують перемоги.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 4 жовтня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Диявол"

Попереду - чимало спокус. Лише ви знаєте, чи варто їм піддатися у стосунках та у русі кар'єрними сходами.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Місяць"

Приховане стане явним. У любові варто попрацювати над власними комплексами. А в робочих питаннях шукайте приховані мотиви.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Вас очікують численні перемоги. У стосунках очікуйте на приємні сюрпризи. На роботі дійте активніше.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Паж кубків"

Розкрийте ваше серце. У стосунках вас очікують нові пригоди. А у робочих справах прислухайтеся до інтуїції.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Двійка пентаклів"

Варто знайти баланс. У любові урівноважте серце і розум. А на роботі час розпочати новий проєкт.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Не перенавантажуйте себе. У стосунках буде важко, а на роботі не робіть щось замість інших людей.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Король кубків"

Прислухайтеся до мудрих порад: вони допоможуть вам і на роботі, і в любовних стосунках.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Трійка мечів"

Обережно, вам можуть розбити серце. У любові буде боляче. А на роботі не показуйте своїх емоцій.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Вісімка мечів"

Ви знаєте, що потрібно робити, але опираєтеся цьому. У стосунках очікуйте нових випробувань. А на роботі остерігайтеся підлих людей.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "П'ятірка жезлів"

Не варто створювати собі проблеми на рівному місці. У стосунках не варто сваритися. Дійте обережно на роботі.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Верховна жриця"

Дослухайтеся до внутрішньої мудрості. У стосунках прислухайтеся до інтуїції, а у розв'язанні робочих питань - до голосу серця.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Самітник"

Зараз час для усамітнення. У стосунках варто взяти паузу, а на роботі - відгул або відпустку.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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