Водоліям варто рухатися вперед, а Козорогам - приймати дари всесвіту: гороскоп за картами Таро на 18 березня 2024 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 18 березня 2024 року розповідає, що Овнам слід буду вдячні за подарунки долі, а Левам - рухатися вперед.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 18 березня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Навчіться бути вдячним за подарунки долі. Відпустіть своє минуле і живіть сьогоденням - як в стосунках, так і на роботі.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Сімка мечів"

Не дайте себе обдурити. Не дозволяйте у стосунках та в робочих ситуаціях своїм страхам стримувати вас.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Королева пентаклів"

Ставтеся до своїх невдач, як до можливостей вчитися і розвиватися. На роботі прагніть успіху, а у стосунках - потрібна пристрасть.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Двійка мечів"

Ви знаєте, куди рухатися, проте - боїтеся. Потрібно діяти. Тому потрібно контролювати власні дії, емоції та стан.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Колісниця"

Рухайтеся вперед та очікуйте на зміни. На роботі та в стосунках досягайте того, чого прагнете.

Також читайте Спадний Місяць: що можна і що категорично заборонено робити

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Зірка"

Наповніть себе натхненням і хорошими ідеями. Нині ваш розум чистий, а душа спокійна - подумайте, як це використати у русі кар'єрними сходами та у любовних перипетіях.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Шістка кубків"

Пам'ятайте про минуле, але розвиваймося майбутньому. Ви гідні любові, поваги та добра в усіх сферах життя.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Шістка жезлів"

Попереду на вас чекають перемоги. Нині ви прекрасні всередині та ззовні. Не засуджуйте ні себе, ні інших.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "'Місяць"

Приховане стає очевидним. Ваше життя наповниться безмежними можливостями та успіху та щастя.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Туз жезлів"

Всесвіт щедрий до вас. Приймайте його дари. Поважайте свої межі та просіть інших дотримувати їх.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Двійка жезлів"

Рухайтеся вперед. Прощайте себе і вчіться на своїх помилках. Будьте вдячні за все, що маєте.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

Попереду - обмеження. Відповідайте власним очікуванням. Не беріть на себе більше, ніж зможете подужати.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.