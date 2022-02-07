Водолії-друзі: що подарувати на день народження та як разом проводити час

Водолії-друзі: що подарувати на день народження та як разом проводити час

Водолії постійно хочуть бути різними.

Люди, які народжені під знаком Водолія, дуже приязні, вони люблять ділити все у своєму житті з друзями. Знак Водолія - найкращий для дружби. Народжені під цим знаком зодіаку підуть з вами у вогонь і воду.

Водолії-друзі: ключові якості характеру

У символі Водолія хвилі символізують з'єднання інтуїції та розуму людської істоти.

Водолії дуже налаштовані на громадську свідомість, він прекрасно усвідомлює, що світ потребує змін. Можна навіть сказати, що без Водоліїв не було б еволюції.

Проте водночас Водолії дуже серйозно ставляться до своїх капризів, тому часто опиняються у пастці ексцентричності. Іншою крайністю є те, що Водолії бажають змін, які можуть знищити все довкола.

Водолії-друзі: найкращі подарунки на день народження

Вибираючи подарунок для Водолія, вам доведеться серйозно напружити уяву. Їм потрібне все ексклюзивне та унікальне, принесуть радість техніка та електричні прилади. Підійдуть також подарунки, які вимагають розумового напруження, наприклад, настільні ігри та головоломки.

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Водолії люблять проводити ас з друзями, а це означає, що вони оцінять карти або шахи, в які вони можуть пограти після вечері.

Також вашому другу Водолію сподобаються технічні новинки для дому або офісу.

Водолії постійно хочуть бути різними, тому волітимуть отримати у подарунок щось нове. По суті, навіть не важливо, що ви подаруєте, але найголовніше - щоб це була остання модель.

Водолії-друзі: чим варто зайнятися разом

Водолії люблять купувати нові речі, в тому числі новий одяг, тому якщо ви відірвете подругу-Водолія від шопінгу в інтернеті, то вона з радістю пройдеться з вами по фешенебельних бутиках. Водолії завжди слідкують за модою і знають, які кольори носять у цьому сезоні. Тому друг-Водолій - ідеальний супутник для походу по магазинах, особливо, якщо вам треба вибрати одяг для побачення. Він не змучиться і не кине вас, поки ви не знайдете те, що шукали.

Водолії, як уже йшлося вище, полюбляють нові технології, тому тривалий час вони проводять вдома, на самоті з комп'ютером. Вони можуть годинами сидіти в інтернеті, тому будуть раді, якщо ви дасте їм продіагностувати та довести до ладу. А якщо вони потраплять з вами до магазину, то придбають щось для свого улюбленого комп'ютера.

Оскільки Водолії відкриті для усього нового, то вони з радістю спробують будь-який новий вид спорту, в тому числі і найекзотичніший. Це їм принесе значну радість. А можливо, ваш друг-Водолій подвигне вас на те, щоб разом записатися у секцію танців, щоб його дурна енергія мала куди діватися.

Також Водолії полюбляють читати фантастику та фентезі. Їм принесе задоволення перегляд фантастичних фільмів, тому приготуйтеся до спільного походу в кіно. Також Водоліям подобається розгадувати головоломки, тому найкраща книга для них - це фантастичний детектив.

До того ж Водолії люблять людей, які присвячують себе благодійності. Тому разом з такими людьми Водолії майстерно влаштовують заходи для збору коштів. Також Водоліям потрібно завжди бути на зв'язку.

Також для Водоліїв є важливим те, щоб ви були щасливими, тому що він з радістю буде робите те, що ви йому запропонуєте, або піде туди, куди ви їх запросите.

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