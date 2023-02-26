Ворог влаштує біду: екстрасенс попередив про складну ситуацію на фронті наступного тижня

Якою буде ситуація на фронті в Україні від 27 лютого до 5 березня – свій прогноз озвучив відомий екстрасенс Роман Шептицький.

Про це він розповів у ефірі свого YouTube-каналу.

За словами екстрасенса, найгострішою ситуація на фронті буде в середу і четвер – 1-2 березня. Тоді ворогвигадуватиме підступні плани про удар по мирних українцях.

"Середа показує аркан диявола і аркан закоханих. Ворог певною мірою може бути десь збентежений тим, що вони не отримують того, чого хотіли. Вони вже не розуміють, як і чим виправдовувати їхні поразки. Вони можуть виправдовувати тільки тим, що вони ще навіть не починали. Диявол символізує ворога, який думає, як би нашкодити, як зробити гірше, як створити якусь біду. Тому середа у нас йде зі знаками оклику", – розповів Шептицький.

Він попередив, що російські загарбники прагнуть влаштувати удар дуже несподівано, тому вичікують найвигіднішого дня.

Екстрасенс зауважив, що у четвер теж повинна буди підвищена увага. Це другий найгостріший день, який очікується того тижня, однак плани росіян озвучені.

"Вони собі поставили мету – захопити Донецьку і Луганську область до кінця березня. Тому вони розвідують, посилають якихось "засланих козачків", – уточнив Шептицький.

Нагадаємо, раніше сновидець Валерій Шатилович зробив прогноз подій на фронті у березні 2023 року. Він наголосив, що Україна отримає шанс та може звільнити частину своїх територій.

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