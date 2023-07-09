Ворог знову атакував Сумщину: обстріляв громаду з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 8 липня 2023 року. 8 липня 2023
Протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордоння.
Про це пише Сумська обласна військова адміністрація.
Зафіксовано 54 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Новослобідська, Путивльська, Середино-Будська, Есманська громади.
- Білопільська громада: ворог бив з артилерії (11 вибухів) та мінометів (11 вибухів).
- Новослобідська громада: здійснено обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (НАР) (6 вибухів).
- Путивльська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).
- Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (5 вибухів) та артилерії (6 вибухів).
- Середино-Будська громада: був артобстріл (5 вибухів).
- Есманська громада: здійснено скидання з БПЛА 3 вибухових пристроїв типу ВОГ, унаслідок чого пошкоджено 1 приватний будинок.
Нагадаємо, що раніше загарбники обстріляли 7 громад Сумщини, є пошкодження.
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