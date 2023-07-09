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Ворог знову атакував Сумщину: обстріляв громаду з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Ворог знову атакував Сумщину: обстріляв громаду з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами

Росія стирає селища у Сумській області бомбами, артилерією і ракетами / Фото: ТСН.ua

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 8 липня 2023 року. 8 липня 2023 

Протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордоння.

Про це пише Сумська обласна військова адміністрація. 

Зафіксовано 54 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Новослобідська, Путивльська, Середино-Будська, Есманська громади. 

  • Білопільська громада: ворог бив з артилерії (11 вибухів) та мінометів (11 вибухів). 
  • Новослобідська громада: здійснено обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (НАР) (6 вибухів). 
  • Путивльська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи). 
  • Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (5 вибухів) та артилерії (6 вибухів). 
  • Середино-Будська громада: був артобстріл (5 вибухів). 
  • Есманська громада: здійснено скидання з БПЛА 3 вибухових пристроїв типу ВОГ, унаслідок чого пошкоджено 1 приватний будинок.

Нагадаємо, що раніше загарбники обстріляли 7 громад Сумщини, є пошкодження.

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Дата публікації
Перегляди
181
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