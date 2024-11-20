Ворог знову атакує Україну ударними дронами: названо напрямок руху

У ніч проти 20 листопада у низці українських областей оголосили повітряну тривогу через польоти ворожих безпілотників.

Повітряні Сили ЗСУ інформують про рух ворожих дронів.

Оновлення інформації щодо ударних БпЛА:

декілька груп ворожих БпЛА на північному заході Сумщині - весь час змінюють напрямок руху, один - біля обласного центру, деякі - курсом на південь;

декілька ворожих БпЛА на Чернігівщині - напрямок руху постійно змінюється;

декілька ворожих БпЛА на півночі Житомирщині - курс південно-західний і західний, на північ Хмельниччини;

ворожий БпЛА з Київщини вийшов за територію країни у повітряний простір Білорусі;

ворожий БпЛА на Київщині, один над містом, решта змінюють постійно напрямок руху.

Нагадаємо, армія РФ 19 листопада вдарила по гуртожитку у Глухові Сумської області. Внаслідок атаки відомо про 11 загиблих.

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