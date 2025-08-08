"Ворота Лева" 8 серпня 2025: астропрогноз для всіх знаків зодіаку у найпотужніший день року

Ворота Лева / © ТСН

8 серпня 2025 року Всесвіт відкриє для нас унікальний енергетичний портал — “Ворота Лева”. Це час, коли мрії здійснюються швидше, ніж зазвичай, а наші думки та наміри набувають особливої сили. У поєднанні з числовим кодом 8.8 та зоряною енергією Сіріуса цей день стане магнітом для кохання, удачі та фінансового зростання. Астрологи вже підготували прогноз для кожного знака зодіаку, щоб ви змогли використати цей день на повну.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Астропрогноз на “Ворота Лева” 8.8.2025 для кожного знака зодіаку:

Овен

Ваша енергія досягне піка. Це чудовий час для початку нових проєктів та сміливих рішень. У коханні можливі приємні сюрпризи.

Телець

“Ворота Лева” допоможуть вам розв'язувати фінансові питання. Спробуйте загадати бажання, пов’язані з грошима або стабільністю.

Близнята

Ви отримаєте ясність у важливій справі. День сприятливий для романтичних побачень та примирення з близькими.

Рак

Відчуєте прилив впевненості. Всесвіт підштовхне вас до змін у кар’єрі. Прислухайтеся до інтуїції.

Лев

Ваш день сили! Час діяти сміливо і брати ініціативу у свої руки. Можливий прорив у творчості та стосунках.

Діва

День для глибоких внутрішніх рішень. Медитація та робота з бажаннями принесуть неочікувані результати.

Терези

Соціальні зв’язки та знайомства будуть ключем до успіху. Не відмовляйтеся від нових пропозицій.

Скорпіон

Ворота Лева принесуть вам шанс вийти на новий рівень у роботі. Кохання також заграє новими фарбами.

Стрілець

Вдалий момент для подорожей або навчання. День відкриє двері у нові можливості.

Козоріг

Фокус на фінансових і сімейних справах. Можливі приємні звістки від близьких.

Водолій

Партнерські стосунки у центрі уваги. Ви зможете налагодити спілкування або знайти нових союзників.

Риби

День для турботи про себе і своє тіло. Енергія Воріт Лева допоможе зміцнити здоров’я і внутрішній баланс.

У цей день варто загадати бажання, яке ви давно носите у серці. Найкраще прописати його на папері, уявити, що воно вже здійснилося, і відчути вдячність.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

