"Ворота Лева" 8 серпня 2023 року: що можна робити і що категорично заборонено

Сьогодні важлива дата для езотериків.

8 серпня відкриваються "ворота" у астрологічному знаку Лева, коли Сонце рухається у цьому сузір'ї. Цей час відкриває перед нами портал родючості та повної перезавантаження життя, можливість з'єднати духовний та матеріальний аспекти у своїй реальності. Це може бути часом відмовитися назавжди від фінансових обмежень та блоків, покращити своє матеріальне становище.

Відкриті "ворота Лева" створюють можливість для роботи над своїми страхами та іншими негативними емоціями. Це час, коли ви можете усвідомити негативні сценарії та позбутися всього того, що ви не хочете вносити в новий планетарний рік разом із собою. Ця позиція може мати астрологічний вплив на індивіда, проте важливо пам'ятати, що вся астрологія - це суб'єктивна наука, і інтерпретація може різнитися від астролога до астролога.

Ось перед кілька загальних порад з точки зору езотерики, які важливі у день "ворота Лева":

Саморозвиток: Спрямовуйте свою увагу на внутрішній розвиток, ріст і вдосконалення. Медитація, рефлексія і робота над самопізнанням можуть бути корисними практиками. Позитивні наміри: Спрямовуйте свої дії на позитивні результати для себе і інших. Роздумуйте над своїми бажаннями та намірами і переконайтеся, що вони спрямовані на добро. Вираз творчості: Використовуйте цей час для вираження своєї творчості, незалежно від обраної форми. Творчість може бути потужним способом вираження своєї духовності. Самопідтримка: Дбайте про своє фізичне, емоційне та духовне здоров'я. Практикуйте релаксацію, здорове харчування і вправи для тіла. Допомога іншим: Віддавайте увагу допомозі іншим, якщо це можливо. Діліться своїми знаннями, досвідом та добротою з тими, хто цього потребує. Підсилення позитивної енергії: Спілкуйтеся з позитивними і тямущими людьми, уникайте негативних ситуацій і сприяйте підсиленню позитивної енергії навколо себе.

Загалом, день "воріт Лева" може бути сприятливим часом для підвищення своєї духовності, самопізнання та вираження позитивних аспектів себе.

Зрозуміло, ось деякі загальні поради щодо того, які дії можна уникати з погляду езотерики, коли розглядається день "воріт Лева":

Негативні думки та емоції: Уникайте сприйняття негативних думок та емоцій. Намагайтеся підтримувати позитивний настрій та високий рівень вібрацій. Конфлікти та агресія: Зберігайте спокій і уникайте конфліктів. День Воріт може бути добрим часом для співпраці та розуміння, а не для агресії. Інтенсивна робота та втома: Уникайте перевантаження та важкої фізичної або розумової роботи. Дайте собі час для відпочинку і відновлення. Надмірне споживання: Утримуйтеся від надмірного споживання їжі, напоїв, алкоголю чи інших речей. Спрямовуйтеся на баланс і поміркованість. Енергетична нечистота: Очищуйте свою енергетику від негативних впливів, можливо, за допомогою медитацій, релаксаційних практик чи ритуалів. Важкі рішення: Уникайте прийняття важливих рішень, особливо якщо вони пов'язані зі значущими змінами в житті. День Воріт може сприяти внутрішній рефлексії, але не завжди є підхожий для прийняття важливих вирішень.

Знову ж таки, важливо розуміти, що це загальні поради, і реальний вплив дня Воріт Лева на конкретну особу може бути різним. Розглядайте їх як додатковий фактор при прийнятті своїх рішень і діях.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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