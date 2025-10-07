ТСН у соціальних мережах

Врожайна повня 7 жовтня 2025 року: чому така назва

У жовтні 2025 року українці побачать особливу повню — Врожайну. Це не просто астрономічне явище, а давній символ підсумків, достатку та вдячності за зібрані плоди року. Назва має історичне коріння, пов’язане із життям людей, які жили в гармонії з природним ритмом.

Олена Кузьмич
Врожайна повня

Врожайна повня / © ТСН.ua

Термін Врожайна повняHarvest Moon (з англійської — “Місяць збору врожаю”) з’явився у Європі ще кілька століть тому. Так називали повню, що настає найближче до осіннього рівнодення. У цей час Сонце сідає майже одночасно з появою Місяця, тому ночі здаються світлішими, а місячне сяйво триває довше.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Для землеробів це було надзвичайно важливо: яскравий Місяць дозволяв працювати в полі навіть після заходу Сонця — збирати зерно, плоди та овочі перед приходом холодів. Саме тому цю повню почали називати Врожайною — на честь завершення сільськогосподарського циклу та святкування достатку.

Символіка в народних традиціях

У народній культурі Врожайна повня вважалася часом подяки землі та природі за її щедрість. Люди приносили дари — хліб, яблука, мед, овочі, зерно — і дякували за все, що вродило. Це був день, коли люди вшановували цикл життя і смерті, бо зібраний урожай символізував не лише достаток, а й перехід до спокійнішого, зимового періоду.

Астрономічні особливості 2025 року

Врожайна повня 2025 року настане в ніч проти 7 жовтня і збігатиметься з суперповнею, коли Місяць буде максимально близько до Землі. Його диск здаватиметься більшим і яскравішим, а тому — ще більш “урожайним” і потужним за енергетикою.

Це період, коли природа наче підбиває підсумки, а люди — збирають «плоди» своїх зусиль за рік.

Що означає Врожайна повня сьогодні

Сучасна астрологія вважає цю повню моментом підбиття підсумків і вдячності, як матеріальної, так і духовної. Вона символізує перехід від зовнішньої активності до внутрішнього осмислення. Це чудовий час, щоб:

  • подякувати за досягнення,

  • завершити справи,

  • відпустити старе й звільнити місце для нового.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Дата публікації
