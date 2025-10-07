Врожайна повня 7 жовтня 2025 року: чим особлива і що варто зробити в цей період

Врожайна повня / © ТСН.ua

Врожайною або Harvest Moon називають повню, яка настає найближче до осіннього рівнодення. У цей період Місяць сходить майже одночасно кілька ночей поспіль, даруючи людям довгі світлі вечори. У давнину саме під цією повнею завершували збір урожаю — звідси й назва.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

У 2025 році Врожайна повня припадає на 7 жовтня і стане першою з трьох осінніх суперповень. Місяць у цей момент буде найближче до Землі, тому виглядатиме більшим та яскравішим.

Астрологічне значення

Повня відбудеться під знаком Овна, що символізує дію, енергію та сміливість. Це період, коли варто завершувати те, що тягнеться з минулого, ухвалювати рішення, які давно відкладалися, і проявляти ініціативу.

Однак емоційний фон може бути напруженим: підсилюється імпульсивність і схильність до конфліктів. Астрологи радять уникати суперечок, натомість спрямувати енергію на творчість, фізичну активність або очищення простору.

Що варто зробити під час Врожайної повні

Підбити підсумки року — пригадати, чого вдалося досягти, і подякувати за результати.

Очистити дім і думки — позбутися речей, образ чи звичок, які більше не служать.

Провести ритуал подяки — запалити свічку, записати все, за що вдячні, і прочитати вголос.

Приділити увагу тілу — медитація, прогулянка чи легка йога допоможуть зняти напругу.

Коли спостерігати

Повня настане в ніч із 6 проти 7 жовтня, і Місяць буде видимим у небі протягом кількох днів. Це чудовий час для споглядання, підбиття підсумків і внутрішнього перезавантаження перед зимовим періодом.

