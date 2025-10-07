Врожайна повня 7 жовтня 2025 року: нюанси періоду та що категорично заборонено робити

Врожайна повня / © ТСН.ua

Врожайна повня — це повня, яка настає найближче до осіннього рівнодення. Вона дістала свою назву ще з часів, коли селяни завершували збір урожаю під яскравим місячним світлом. У 2025 році ця подія припадає на 7 жовтня і відбуватиметься під знаком Овна, що символізує ініціативу, дію та вогняну рішучість.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Це також суперповня — Місяць перебуватиме на мінімальній відстані від Землі, тож виглядатиме більшим і впливатиме на емоційний стан людей сильніше, ніж зазвичай.

Енергетика періоду

Повня в Овні пробуджує внутрішній вогонь, закликає до рішучих кроків і завершення незакінчених справ. У цей час посилюється потреба у свободі, самоствердженні та дії. Водночас емоційна напруга зростає — багато хто може відчути роздратування, імпульсивність або бажання «випустити пару».

Астрологи радять не діяти на емоціях і не починати нових проєктів, а натомість звільняти місце для нового — очищати простір, закривати старі справи, пробачати, підводити підсумки.

Що категорично заборонено робити під час Врожайної повні

Не сваріться і не з’ясовуйте стосунки. Повня в Овні посилює конфліктність, а сказані в цей час слова можуть надовго залишити слід. Не приймайте імпульсивних рішень. Емоції можуть затьмарити логіку — краще перечекати кілька днів. Не починайте нових справ і угод. Повня — це час завершення, а не старту. Не перевантажуйте організм. У цей період серцево-судинна система чутлива до коливань Місяця, тож краще уникати стресу та фізичного перенапруження. Не позичайте й не давайте гроші. Енергетика цього часу пов’язана з очищенням, а не обміном — є ризик втрат. Не накопичуйте образ і негатив. Викиньте старе — як із дому, так і з душі.

Що варто зробити натомість

Провести ритуал очищення — прибрати дім, провітрити простір, запалити свічку або пахощі.

Написати список подяки за все, що вдалося, і спалити аркуш із тим, від чого хочете звільнитися.

Прислухатися до себе, провести час у тиші чи на природі.

Зробити медитацію на відпускання — уявити, як усе зайве зникає з вашого життя.

Коли і як спостерігати

Повня настане о 14:49 за київським часом 7 жовтня, але найкрасивішою вона буде у вечірні години після заходу Сонця. Місяць залишатиметься яскравим протягом кількох днів, тож споглядання неба стане чудовим способом заспокоїтись і налаштуватися на гармонію.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

