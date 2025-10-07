ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
8
Час на прочитання
3 хв

Врожайна повня 7 жовтня 2025 року: нюанси періоду та що категорично заборонено робити

У ніч проти 7 жовтня 2025 року українці спостерігатимуть Врожайну повню — одну з найяскравіших і найпотужніших за енергетикою подій осені. Цього року вона збігатиметься із суперповнею, тож Місяць буде більшим і світлішим, ніж зазвичай. Астрологи попереджають: це час рішучості та емоційних загострень, коли слід бути особливо уважними до своїх дій і слів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Врожайна повня

Врожайна повня / © ТСН.ua

Врожайна повня — це повня, яка настає найближче до осіннього рівнодення. Вона дістала свою назву ще з часів, коли селяни завершували збір урожаю під яскравим місячним світлом. У 2025 році ця подія припадає на 7 жовтня і відбуватиметься під знаком Овна, що символізує ініціативу, дію та вогняну рішучість.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Це також суперповня — Місяць перебуватиме на мінімальній відстані від Землі, тож виглядатиме більшим і впливатиме на емоційний стан людей сильніше, ніж зазвичай.

Енергетика періоду

Повня в Овні пробуджує внутрішній вогонь, закликає до рішучих кроків і завершення незакінчених справ. У цей час посилюється потреба у свободі, самоствердженні та дії. Водночас емоційна напруга зростає — багато хто може відчути роздратування, імпульсивність або бажання «випустити пару».

Астрологи радять не діяти на емоціях і не починати нових проєктів, а натомість звільняти місце для нового — очищати простір, закривати старі справи, пробачати, підводити підсумки.

Що категорично заборонено робити під час Врожайної повні

  1. Не сваріться і не з’ясовуйте стосунки. Повня в Овні посилює конфліктність, а сказані в цей час слова можуть надовго залишити слід.

  2. Не приймайте імпульсивних рішень. Емоції можуть затьмарити логіку — краще перечекати кілька днів.

  3. Не починайте нових справ і угод. Повня — це час завершення, а не старту.

  4. Не перевантажуйте організм. У цей період серцево-судинна система чутлива до коливань Місяця, тож краще уникати стресу та фізичного перенапруження.

  5. Не позичайте й не давайте гроші. Енергетика цього часу пов’язана з очищенням, а не обміном — є ризик втрат.

  6. Не накопичуйте образ і негатив. Викиньте старе — як із дому, так і з душі.

Що варто зробити натомість

  • Провести ритуал очищення — прибрати дім, провітрити простір, запалити свічку або пахощі.

  • Написати список подяки за все, що вдалося, і спалити аркуш із тим, від чого хочете звільнитися.

  • Прислухатися до себе, провести час у тиші чи на природі.

  • Зробити медитацію на відпускання — уявити, як усе зайве зникає з вашого життя.

Коли і як спостерігати

Повня настане о 14:49 за київським часом 7 жовтня, але найкрасивішою вона буде у вечірні години після заходу Сонця. Місяць залишатиметься яскравим протягом кількох днів, тож споглядання неба стане чудовим способом заспокоїтись і налаштуватися на гармонію.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла та романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

Дата публікації
Кількість переглядів
8
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie