Врожайна повня 10 вересня: гороскоп для всіх знаків зодіаку

У період з 10-11 вересня можна спостерігати повню під назвою Урожайний Місяць

Її пік припадає на 10 вересня. Це перша повня «звичайних розмірів» після низки супермісяців у літній період.

Урожайним Місяцем ця повня називається так, оскільки він найближчий до моменту початку періоду збору врожаю в Північній півкулі. Раніше деякі фермери раніше користувалися світлом повного місяця, щоб пізно вночі збирати врожай.

Також свято середини осені, відоміше як Фестиваль паперових ліхтариків, активно святкується в Китаї в цей період. За традицією святкування припадає на першу повню вересня. Схожі урочистості є в Японії, Індії, Південній Кореї, В'єтнамі та Шрі-Ланці. Тож не дивно, що вереснева повня набула сакрального значення.

Також пропонуємо вашій увазі гороскоп для всіх знаків зодіаку від езотерикині Олени Кузьмич на період повні 10 вересня 2022 року.

Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку нижче:

Фото: ТСН.ua

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Тиша всередині породжує барви та смаки ззовні, а от навпаки не вийде.

Фото: ТСН.ua

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Щастя - це стан розуму. Воно - у твоїх руках.

Фото: ТСН.ua

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Нехай кожний рух буде як танець, а кожне слово як пісня. Інакше не цікаво.

Фото: ТСН.ua

РАК (22 червня-22 липня)

Говорити слід лише те, що змінює тишу на краще. Послухай тишу, щоб знати з чим порівнювати.

Фото: ТСН.ua

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Впорядкувавши внутрішній світ слідом і зовнішній прийде до порядку. Зовні діяти також доведеться.

Фото: ТСН.ua

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

У спокої криється діяльність. У діяльності криється спокій. А тут криється мудрість.

Фото: ТСН.ua

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Кожний день - це нове життя. Кожну мить це відчувай.

Фото: ТСН.ua

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Якщо сприймати все занадто серйозно, то можна випадково втратити барви життя. Воно тобі треба?

Фото: ТСН.ua

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

У житті повинно бути дещо більше, ніж просто мати все, що забажаєш. Що це для тебе, знаєш?

Фото: ТСН.ua

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Задоволення не просять радості. Її приносить віддавання як безкорисне діяння.

Фото: ТСН.ua

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Чим більше любові у твоїх діях, тим більше свободи у твоєму житті. Тільки люби безкорисно.

Фото: ТСН.ua

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Біль - це подарунок. Розгорнувши - знайдеш розуміння, а от сам біль не знайдеш.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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