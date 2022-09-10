Врожайна повня 10 вересня: гороскоп для всіх знаків зодіаку

У період з 10-11 вересня можна спостерігати повню під назвою Урожайний Місяць
Її пік припадає на 10 вересня. Це перша повня «звичайних розмірів» після низки супермісяців у літній період.
Урожайним Місяцем ця повня називається так, оскільки він найближчий до моменту початку періоду збору врожаю в Північній півкулі. Раніше деякі фермери раніше користувалися світлом повного місяця, щоб пізно вночі збирати врожай.
Також свято середини осені, відоміше як Фестиваль паперових ліхтариків, активно святкується в Китаї в цей період. За традицією святкування припадає на першу повню вересня. Схожі урочистості є в Японії, Індії, Південній Кореї, В'єтнамі та Шрі-Ланці. Тож не дивно, що вереснева повня набула сакрального значення.
Також пропонуємо вашій увазі гороскоп для всіх знаків зодіаку від езотерикині Олени Кузьмич на період повні 10 вересня 2022 року.
Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку нижче:
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Тиша всередині породжує барви та смаки ззовні, а от навпаки не вийде.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Щастя - це стан розуму. Воно - у твоїх руках.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Нехай кожний рух буде як танець, а кожне слово як пісня. Інакше не цікаво.
РАК (22 червня-22 липня)
Говорити слід лише те, що змінює тишу на краще. Послухай тишу, щоб знати з чим порівнювати.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Впорядкувавши внутрішній світ слідом і зовнішній прийде до порядку. Зовні діяти також доведеться.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
У спокої криється діяльність. У діяльності криється спокій. А тут криється мудрість.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Кожний день - це нове життя. Кожну мить це відчувай.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Якщо сприймати все занадто серйозно, то можна випадково втратити барви життя. Воно тобі треба?
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
У житті повинно бути дещо більше, ніж просто мати все, що забажаєш. Що це для тебе, знаєш?
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Задоволення не просять радості. Її приносить віддавання як безкорисне діяння.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Чим більше любові у твоїх діях, тим більше свободи у твоєму житті. Тільки люби безкорисно.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Біль - це подарунок. Розгорнувши - знайдеш розуміння, а от сам біль не знайдеш.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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