Врожайна повня 18 вересня 2024 року: що категорично заборонено робити

Врожайна повня також є ідеальним часом для саморефлексії, коли можна зазирнути вглиб себе і оцінити, що варто зберегти, а що відпустити.

Врожайна повня 18 вересня 2024 року – це час, коли Місяць досягає повного освітлення, забезпечуючи максимальне світло і енергію. Це період кульмінації, коли результати наших зусиль і досягнень стають чіткими і видимими. Вона приносить можливість підбити підсумки, оцінити пройдені етапи та зібрати плоди своєї праці. Ця повня сприяє завершенню старих справ, створюючи простір для нових починань, і є ідеальним моментом для внутрішнього очищення і налаштування на майбутнє.

Чому так називається

Термін "врожайна повня" походить з традиції, коли це астрономічне явище припадало на час збору врожаю, що символізує завершення циклу і збирання плодів праці. Вона отримала свою назву через асоціацію з часом, коли фермери збирали плоди своїх зусиль і планували, що робити далі. Врожайна повня відзначається рясним освітленням Місяця, що дозволяє ясно бачити результати своєї роботи.

Що категорично заборонено робити

Ухвалювати важливі рішення. Під час врожайної повні не рекомендується ухвалювати серйозні рішення або розпочинати нові проєкти, оскільки емоційний підйом може призвести до поспішних або необдуманих кроків. Вступати в конфлікти. В цей період варто уникати емоційних конфліктів та з'ясування стосунків, оскільки енергія повні може посилити негативні емоції та призвести до ескалації непорозумінь. Ігнорувати знаки і інтуїцію. Ігнорування власної інтуїції і знаків, що з’являються під час цієї повні, може призвести до пропуску важливих можливостей або незабезпечення гармонії у житті.

Цей час краще використовувати для оцінки своїх досягнень, очищення від старих блоків і планування майбутнього, щоб максимально ефективно використати енергію врожайної повні для особистого зростання і розвитку.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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