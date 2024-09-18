Врожайна повня 18 вересня 2024 року: що варто зробити

Врожайна повня 18 вересня 2024 року надає унікальний шанс для завершення старих циклів і підготовки до нових починань.

Врожайна повня 18 вересня 2024 року – це важливий період для завершення циклів і оцінки результатів. З погляду езотерики, ось кілька рекомендацій для цього часу:

Ритуал подяки та підбиття підсумків. Врожайна повня є ідеальним моментом для того, щоб подякувати за всі досягнення і результати праці. Проведіть ритуал, підбиваючи підсумки досягнутого, і візуалізуйте подальші кроки на основі отриманого досвіду. Очищення та вивільнення. Використовуйте цей період для очищення свого простору від непотрібних речей і негативної енергії. Проведіть медитацію або ритуал очищення, щоб звільнитися від старих блоків і дозволити новій енергії вільно циркулювати. Планування на майбутнє. Врожайна повня також сприяє плануванню та створенню нових цілей. Запишіть свої наміри та мрії, а також розробіть план дій, щоб використовувати енергію повні для реалізації нових проєктів або бажань.

Цей період характеризується особливою енергією завершення та нових початків, тому важливо бути відкритим до змін і використовувати його потенціал для особистого розвитку та досягнення нових висот.

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