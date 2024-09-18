Врожайна повня 18 вересня 2024 року: три медитації для щедрості

Врожайна повня 18 вересня 2024 року приносить з собою можливість підвищити свою чутливість до благ і можливостей, що навколо нас.

Врожайна повня 18 вересня 2024 року є особливим астрономічним і енергетичним явищем, яке символізує кульмінацію і збір плодів зусиль, вкладених протягом року. Цей період відзначається особливою енергетикою, яка сприяє глибокій рефлексії, подяці і готовності ділитися з іншими. Вона є ідеальним часом для медитацій, спрямованих на розвиток щедрості і відкриття серця, оскільки енергія повні допомагає вам усвідомити свою здатність приймати і віддавати з великою любов’ю та вдячністю.

1. Медитація на вдячність

Опис: ця медитація допомагає зосередитися на вдячності за те, що ви маєте, і відкриває вас до отримання нових благ.

Що зробити: сядьте в зручній позі і закрийте очі. Сконцентруйтесь на диханні, щоб заспокоїти розум. Уявіть собі образи всіх людей, ситуацій і речей, за які ви вдячні у своєму житті. Відчуйте тепле відчуття вдячності, що наповнює ваше серце. З кожним вдихом уявляйте, як це відчуття розширюється і охоплює ваші межі. Завершіть медитацію, відзначивши своє бажання віддавати цю щедрість іншим.

2. Медитація на відкриття серця

Опис: ця медитація сприяє розвитку відкритого і щедрого серця, яке готове приймати і дарувати.

Що зробити: сядьте в зручній позі і закрийте очі. Сконцентруйтесь на ділянці грудної клітини, де розташоване ваше серце. Уявіть, що з серця виходить яскраве світло, яке наповнює все ваше тіло і простір навколо вас. Відчуйте, як це світло розширюється і стає теплим і заповнює ваше життя любов’ю і щедрістю. Уявіть, як це світло досягає інших людей, даруючи їм тепло і підтримку. Завершіть медитацію, відзначивши своє бажання підтримувати щедрість у своїх вчинках.

3. Медитація на відпущення і прийняття

Опис: ця медитація допомагає звільнитися від емоційних блоків, що заважають прояву щедрості, і налаштуватися на прийняття і віддавання.

Що зробити: сядьте в зручній позі і закрийте очі. Зосередьтеся на диханні і уявіть, як з кожним видихом ви відпускаєте емоційні блоки і страхи, що пов’язані з щедрістю. Уявіть, як з кожним вдихом ви приймаєте нову енергію і можливості для щедрих вчинків. Відчуйте, як ваше серце розширюється і відкривається для віддавання і прийняття. Завершіть медитацію, приймаючи зобов’язання бути щедрим і відзначаючи свої наміри ділитися з іншими.

Ці медитації допоможуть вам налаштуватися на щедрість під час врожайної повні, розширити своє серце і відкритися для прийняття і віддавання.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.