Врожайна повня: що можна робити і чого краще уникати

Врожайна повня: що можна робити і чого краще уникати

Це повня в астрологічному знаку Риб.

Ця повня настане 21 вересня о 2:54 хвилини за Києвом. Це повня - у Рибах. Попри те, що це - повня, а не молодик, коли варто опікуватися плануванням, цей період місячного календаря доречно присвятити плануванню, розв'язанням юридичних питань тощо. Медитуйте на щедрість, оптимізм та багатство. Навчіться позбавлятися того, що заважає вам рухатися далі. Йдеться про токсичні стосунки та погані звички, адже ви достойні кращого.

Згідно з різноманітними язичницькими та фермерськими календарями, повня у вересні має назву врожайної. Це і не дивно, адже триває збір врожаю. Раніше світло повні дозволяло селянам збирати врожаї з полів до пізньої ночі. Також іноді цю повню називають ячмінною, кукурудзяною, вишневою (не дивуйтеся, в деяких частинах світу тільки зріють ці ягоди), фруктова, осетрова. Серед досить екзотичних назв - повня, що співає, повня оповідачки, повня, коли олень риє землю.

Ця повня свідчить про збір врожаю - не лише фізичного, але й духовного. Також потрібно помізкувати над балансом у нашому житті, трішки уповільнитися, адже з початком холодів навіть сік у рослинах тече повільніше, а оскільки ми - частинка природи, нам варто прислухатися до неї, щоб уникнути сезонної депресії. До того ж це період подяки за дари всесвіту та час насолоди за родючість у нашому житті.

Настав час готуватися до зими. Зверніть увагу на одяг, запаси та ваших рідних. Проводите більше часу на кухні, готуйте з сезонних продуктів та спецій.

Зважайте на те, що врожайна повня припадає на кельтський місяць виноградної лози, тому доречно зважати ще й на ці енергії осіннього періоду.

Повня 21 вересня: що варто робити

позбавите оселю від сміття і старих речей;

усвідомте свої цілі;

проаналізуйте, куди рухатися далі;

зрозумійте, на що направити сили восени та взимку;

прикрасьте робочий стіл або вівтар (якщо ви - язичник) кристалами олівину, хризоліту та цитрину;

запалюйте у аромалампі ефірні олії гарденії та бергамоту;

прикрасьте оселю айстрами та ліліями;

якщо ви вірите у язичницьких богів, то звертайтеся до Персефони, Тора, Діоніса, Деметри, Церери, Ісіди, Фреї тощо;

попрацюйте з власним психічним здоров'ям;

звертайтеся до сил власного роду;

ворожіть;

збирайте дощову воду та осіннє листя;

навчайтеся чомусь новому.

Повня 21 вересня: що категорично заборонено робити

позичати гроші;

давати щось в борг;

рубати дрова;

обрізати дерева;

уникати операцій та видалення зубів.

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