"Все станеться несподівано": екстрасенс розповів, як закінчиться війна в Україні

Наступні 24 дні будуть дуже важливими для України.
Вибухи в тимчасово окупованому Криму прискорять перемогу України над російськими окупантами.
Про це сказав екстрасенс Роман Шептицький.
За його словами, вибухи в тимчасово окупованому Криму прискорять звільнення південних регіонів України.
"Ворог обов'язково намагатиметься помститися. Але ця ситуація з Кримом - це можливість прискорити нашу перемогу. І це буде несподівано для всіх", - пояснив екстрасенс.
Роман Шептицький наголосив, що наступні 24 дні стануть дуже важливими для України. Саме у цей час ми отримаємо багато новин.
За вибухи у Новофедорівці окупанти зможуть помститись за допомогою Запорізької АЕС. Але екстрасенс наголосив, що у цій війні обов'язково переможе Україна.
Нагадаємо, астрологиня Наталія Власенко вважає, що переламний момент у війні Росії проти України станеться вже на початку серпня.
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