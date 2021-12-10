Як без втрат вийти з коридору затемнень: езотеричні поради

Як без втрат вийти з коридору затемнень: езотеричні поради

Після коридору затемнень можливе перезавантаження у різних сферах життя.

Наприкінці 2021 року жителі Землі вийшли з чергового коридору затемнень, який тривав з 19 листопада до 4 грудня. Сила коридору була помітна вже з 20 жовтня, а триватиме вона через місяць після сонячного затемнення — до 2 січня 2022 року. Як правильно вийти з коридору затемнень – розповімо у нашому матеріалі.

У давнину люди боялися астрономічних явищ, у тому числі й затемнень, пов'язуючи цей період з катаклізмами та проблемами. Астрологи вважають, що період між затемненнями та після нього можуть стати можливістю вплинути на свою долю та кардинально змінити важливі сфери життя.

Нагадаємо, що коридори затемнень відбуваються щонайменше двічі на рік, серіями по два чи три. Це час емоційної нестабільності, загострення психічних захворювань, зростання кількості злочинів та подій. Затемнення – якийсь ґрунт, де ми закладаємо насіння подій, що спливуть за кілька місяців.

Вихід із коридору затемнень: поради

Період після коридору затемнень – це високочутливий час. У цей час дуже легко вийти на конфлікт, необдумано розірвати стосунки з людьми, сказати необережне та недоречне слово. Але річ у тому, що кожен негативний наслідок примножиться і повернеться до вас. Не можна піддаватися провокації – цей період є важким всім людей. Не дозволяйте в цей період гніву взяти гору. Використовуйте медитації, подорожі на природу, читання чи малювання. Астрологи радять прожити вихід із періоду коридору максимально спокійно та розмірено. Потрібно намагатися контролювати емоції та віддалятися від токсичних та запальних людей. Виявляйте обережність у всьому. Рекомендується звертати увагу на події, які є вкрай важливими для вас. Також астрологи рекомендують намагатися вийти на новий рівень та масштабуватися. Звертайте увагу на знаки, сни та свої думки. Все, що відбувається у цей період, має особливе значення. Будь ці зміни та зміни з нашої волі чи ні, радимо прийняти їх та усвідомити, що все відбувається на благо

Вихід із коридору затемнень: правила

Після коридору затемнень зверніть увагу на перезавантаження у різних сферах – особисте життя, фінанси, робота, самореалізація, здоров'я.

Зробіть переоцінку сприйняття різних подій минулого, ситуацій та стосунків із людьми.

Можуть виникати випробування на міцність духу, їх слід пройти без проблем.

Також будьте уважні до себе, відзначайте зміни у своєму стані.

Підтримуйте внутрішній баланс та спокій.

Не дозволяйте вибити себе з рівноваги, внутрішнього спокою та гармонії. А якщо ви вийшли зі стану рівноваги – повертайте себе до нього.

Наступний коридор затемнень розпочнеться 30 квітня 2022 року з часткового сонячного затемнення.

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