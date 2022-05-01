Як давній язичницький празник Белтайн став Першотравнем і що з ним сталось тепер: ритуали та традиції

Як давній язичницький празник Белтайн став Першотравнем і що з ним сталось тепер: ритуали та традиції

Цьому святу надавалося особливе релігійне значення.

Белтайн — це кельтське свято початку літа, що традиційно святкується 1 травня. Це - одне зі свят Колеса Року у віккан та кельтських неоязичників, а також назва місяця травень в ірландській, шотландській та інших гельських мовах.

Белтайн: історія свята

Цьому святу надавалося особливе релігійне значення. Він був присвячений богу сонця та родючості Беленусу, якому приносили символічні жертви друїди, кельтські жерці. Існувало повір'я, що у дні свята його можна побачити таким, що спустився на землю.

Белтайн вважався часом тепла та сприятливої погоди для майбутнього врожаю. Тому святкування припадало на пору весни, коли на півночі Європи тепліло, починали дозрівати плоди і з'являлася можливість виводити худобу на вищі пасовища. Проводилися різноманітні обряди, що шанували пробудження землі та природи, плодючість та процвітання.

Традиція зародилася на північній території Європи, зокрема в Ірландії, Шотландії та на острові Мен, а сьогодні трохи видозмінений Белтайн святкується в багатьох країнах Європи. Стародавніх традиційних свят, які проводяться орієнтовно того ж дня, що й Белтайн, досить багато. Зустрічаються найвідоміші назви: Травневе свято, Вальпургієва ніч , яка є аналогом та пережитком кельтського Белтайна, властивого німецькій відьомській традиції. Загалом фольклору Європи досить характерні першотравневі святкування.

, яка є аналогом та пережитком кельтського Белтайна, властивого німецькій відьомській традиції. Загалом фольклору Європи досить характерні першотравневі святкування. У Середньовіччі, за часів інквізиції та масового переслідування відьом, вважалося, що на Самайн (сучасний Гелловін — ред.) та Белтайн відьми на мітлах летять на гори, брати участь у шабашах і пакостити смертним. Дзвонили церковні дзвони, щоб відлякати відьом і не дозволити їм полетіти, люди здіймали шум, гуркотячи посудом і дзвонячи власними дзвонами.

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Католицька церква з XV ст. намагалася християнізувати Белтайн, проте після невдалих спроб просто заборонила його, надавши святу негативних характеристик. Белтайн пов'язали з відьмами, антихристиянськими намірами та злом, як і решта язичницьких традицій, які суперечили християнським догматам. У XVI-XVII ст. Пуритани безперечно вплинули на заборону Белтейна. Однак це не заважало людям продовжувати щороку святкувати, зводити травневі стовпи та курити багаття.

Були випадки спроби перейменувати свято на честь одного зі святих. Наприклад, у Франції травень став місяцем святої Діви Марії. Її статуї коронували квітковими вінками.

У християнські часи це язичницьке свято було витіснене церковними святами: близьким за датою Великоднем, святом Святого Хреста та днем святої Вальпургії.

Белтайн та Першотравень

Травневе свято 1 травня трансформувалося зі стародавнього весняного фестивалю в Північній півкулі з танцями, співами та частуваннями на зовсім іншу дію. Наприкінці 19 століття саме цей день був обраний соціалістами та комуністами (Другий інтернаціонал) Міжнародним днем трудящих на згадку про події на ринку сіна в Чикаго.

Міжнародний день праці також можна назвати травневим днем, але це святкування відрізняється від традиційного травневого дня.

Белтайн: ритуали свята

Свято відзначалося розпалюванням багать на найвищому місці поселення, тоді як у всіх інших будинках навпаки гасили світло. Учасники свята проходили між багаттями чи стрибали через них для ритуального очищення, співали гімни сонцю. Також між багаттями проводили худобу для її очищення від зимових хвороб та захисту у новому сезоні. Кельти вішали на двері травневий сук і садили у дворі травневий кущ із гілок горобини, який прикрашали на зразок сучасної новорічної ялинки. У давнину ці святкові ритуали були пов'язані з обрядами друїдів для захисту від злих духів, але згодом втратили смислове навантаження. У країнах та регіонах, де частину населення становлять нащадки кельтів, свято відзначається досі, особливо у сільських районах.

Белтайн сьогодні: деталі

З розвитком неоязичницьких рухів, наприклад руху віккан в Англії та окультних організацій так званої «нової хвилі» (нью-ейдж – ред.), це свято стало міжнародним

З появою неоязичницького релігійної течії на другий пол. XX ст., відбулося відновлення частини давніх язичницьких традицій та їх повторне становлення. Ті неоязичники, які є прихильниками кельтської традиції (вірянини гарднеріанського викканства – ред.), святкують Белтайн. Це свято у новій релігійній течії є аналогом кельтського святкування та поєднує давні язичницькі традиції та ритуали. Як і інші свята Колеса Року, на Белтейн прославляються центральні божества вікканства: Триєдина Богиня, Рогатий Бог і природа. Це час святкування, танців, бенкету та подяки за дари Землі. На Белтайн у неоязичників заведено одружуватися, тому часто можна спостерігати за проведенням стародавнього шлюбного ритуалу.

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