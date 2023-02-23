Як і коли закінчиться війна в Україні: пророцтво карпатського мольфара

При цьому мольфар запевнив у початку розпаду Росії.

Війна в Україні завершиться, коли "трагічно загине" президент Росії Володимир Путін – такий розвиток подій віщує карпатський мольфар Василь Гундяк.

Про це він розповів у інтерв'ю YouTube-каналу "Гуцулендія".

Мольфар прокоментував версію про те, шо війна в Україні закінчиться тоді, коли почнеться внутрішній розпад у Росії.

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"Вона (РФ – ред.) вже почала розпадатися. Але війна має закінчитися тоді, коли він (Путін – ред.) трагічно загине. Чи він, чи інший там замість нього є. Тоді вона закінчиться, а інакше не закінчиться", – прогнозує Гундяк.

Щодо часових меж завершення війни, то мольфар віщує настання миру на 2024. Перемога може настати лише після повної капітуляції ворога, а це відбудеться лише після повного розпаду РФ.

Нагадаємо, гуцульська мольфарка Марія віщує, що війна в Україні закінчиться ще не скоро. Найважчі місяці – лютий-березень 2023 року.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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