Як кельтське свято Белтайн стало відьомською Вальпургією ніччю 1 травня: історія

Хоча ці два свята мають різні походження, з часом вони стали збігатися в часі завдяки релігійному впливу.

Белтайн і Вальпургієва ніч - два різні свята з різними культурними та історичними коріннями, але вони взаємопов'язані через подібність у часі святкування та деякі спільні теми.

Белтайн було одним із чотирьох кельтських язичницьких свят, яке святкувалося на початку травня, зазвичай 1 травня. Це було свято, присвячене весняному світлу. Белтайн відзначалося як час переходу від зими до літа, час, коли природа оживала, і віра в силу плодючості та відродження була особливо сильною. Свято супроводжувалося вогнями, танцями, обрядами фертильності та обрядами вогню для захисту від злого духу.

З іншого боку, Вальпургієва ніч бере своє ім'я від святої Вальпургії, англійської місіонерки, яка працювала в Германії у 8 столітті. Її свято відзначалося 1 травня і також супроводжувалося вогнями та обрядами для захисту від злих духів.

Хоча ці два свята мають різні походження, з часом вони стали збігатися в часі завдяки релігійному впливу та переплелися через культурні обміни та асиміляцію. Коли християнська церква поширила святкування Вальпургієвої ночі, вона частково замінила та адаптувала язичницькі традиції, такі як обряди вогню, що відзначали Белтайн. Таким чином, Вальпургієва ніч отримала ряд язичницьких елементів, зокрема світла вогню та обрядів захисту, які спільно існують з християнськими традиціями.

Отже, через злиття різних культурних та релігійних впливів, Белтайн став частиною Вальпургієвої ночі, а це свято залишилося часом радості, світла та відзначення весняного відродження, яке об'єднало в собі елементи різних традицій.

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