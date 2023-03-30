Як Китай, Росія та США поділять світ — прогноз астролога 

Експерти висловлюють дві полярні думки щодо китайської вигоди в контексті підвищення ядерної ставки Кремлем. Одні говорять, що цим Путін поставив Сі Цзіньпіна у відверто незручне становище. Інші — що Пекіну вигідний ядерний шантаж, адже це дозволить Піднебесній встановити сфери впливу "Пекін-Вашингтон". Що про це говорять зірки? Чи знав Сі Цзіньпін про наміри Кремля? Чи погоджував їх Путін?

Про це розповів в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua астролог, хіромант і фахівець системи архітектурного планування Васту-шастра Володимир Бадіян.

"Китай зараз задоволений, тому що робить те, що йому треба робити. Він однозначно буде зараз зближуватися з Росією. Але зі Сполученими Штатами у Китаю теж буде співпраця. Наразі йому треба, щоб Росія з Америкою не мала ніяких контактів. Америка не зацікавлена в тому, щоб Путін кудись йшов. Китай не зацікавлений, щоб Росія зближувалася з Європою. Їм вигідніше, щоб Росія була ближчою до Китаю. Але Китай абсолютно нічого хорошого для Росії не має. Він обрав таку позицію — чекає, щоб Росія та Америка з часом ослабли", — зазначив астролог.

За словами фахівця, КНР робитиме все для того, щоб послабити РФ та США.

"Китай зараз буде входити в якісь союзи з Америкою. У них будуть певні домовленості. Зовні це може виглядати якось інакше. З Росією Китай точно буде сходитися. Зовні може виглядати, що вони ближче до Росії. Я думаю, Китаю потрібно років 20, аби вийти на той рівень, щоб зі Штатами йти прямо. Я вважаю, що Китай зараз має найсильнішу стратегію", - зазначив Володимир Бадіян.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше відома українська провидиця Людмила Хомутовська зазначила, що дуже активною буде боротьба на півдні й півночі країни. Вона розповіла, які три українські міста перебувають під загрозою ракетних ударів та надала прогноз для жителів.

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