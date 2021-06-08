Як правильно вийти з коридору затемнень: езотеричні поради 

На сонячне затемнення 10 червня ми вийдемо з коридору.

26 травня розпочався перший цьогоріч коридор затемнень, який завершиться 10 червня кільцеподібним сонячним затемненням. Вплив цього затемнення буде відчутно пів року - аж до нової пари затемнень у другій половині 2021 року. А деякі езотерики вважають, що цей коридор настільки потужний, що "програмує" долю землян на 18,5 років наперед.

що б не було, але коридор затемнень - це зазвичай двотижневий період між місячним та сонячним затемненням, які відбуваються по парно. З погляду езотерики, це своєрідний каталізатор змін та екзамен від всесвіту. А як і кожний екзамен, його скласти можуть не всі.

Вихід з коридору затемнень: езотерика

Період до коридору затемнень, сам коридор і дні після нього - це час, коли потрібно проявити максимальну усвідомленість до своїх бажань, свого життя та своїх близьких.

На сонячне затемнення 10 червня ми вийдемо з коридору. Виклики, які були озвучені під час нього, або закінчення новими можливостями, або затягнуться на роки, особливо, якщо ми не засвоїли певні життєві уроки, тому всесвіт повертатиме нас до цих питань знову і знову.

Тому так важливо нині не поспішати, а позбутися того, що заважає рухатися далі, аби справді сонячне затемнення принесло оновлення. Варто ретельно перевіряти не лише свої судження на чесність і правдивість, але й здоров'я та матеріальну сферу.

Вихід з коридору затемнень: ритуал

Якщо вам духовно важко та неспокійно у цей період, виконаний наступний ритуал - заберіть камінь зі своєї душі.

Для цього знайдіть будь-який камінь на вулиці, розкажіть йому про проблеми, які вас бентежать, попросіть вищі сили, у які ви вірите, забрати все зайве з вашого життя і накопичити їх у цьому камені. Викиньте камінь трохи далі за спину і підіть з місця ритуалу не обертаючись. Також цей камінь можна кинути у воду, щоб проточна вода змила всі виклики.

Вихід з коридору затемнень: чого варто уникати

Масового скупчення людей.

Повернення до людей з минулого.

Вихід з коридору затемнень: що потрібно зробити

отримувати нові знання та навички;

знайти час для саморозвитку;

відвідувати курси;

шукати себе у новій професії;

бути наодинці, слухати тишу та себе;

відпочивати від справ;

позбуватися від шкідливих звичок;

сідати на дієту;

розвивати самодисципліну.

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