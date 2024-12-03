Як Трамп змусить Путіна закінчити війну в Україні: екстрасенска здивувала передбаченням

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Тарологиня та екстрасенска Відаюча Ма зробила передбачила те, що новообраний президент США Дональд Трамп може змусити російського диктатора Путіна закінчити війну в Україні.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу "Мій світ".

"Карти говорять, що діяти він буде дуже жорстко. Він старатиметься жорстко закінчити цю війну. Так як планується, що він "вась-вась" і все, так не буде. Це якісь дуже категоричні речі. Можливо, дадуть нову зброю, щоб вразити Росію. Або буде висунутий ультиматум. Я бачу, що Трамп і Путін можуть дуже сильно посваритись, бо кожен відстоюватиме своє. Вони висуватимуть ультиматуми і це зачепить їхні почуття", - передбачає Відаюча Ма.

Екстрасенска зазначила, що і у Путіна, і у Трампа є свої плани на Україну.

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