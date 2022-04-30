Як відьомська Вальпургієва ніч 30 квітня стала Першотравнем: традиції та звичаї

Назва походить від імені християнської святої Вальпурги, чий день відзначається 1 травня.

Вальпургієва ніч – ніч проти 1 травня, язичницьке свято, яке святкується у країнах Центральної та Північної Європи.

Своїм корінням традиція святкування Вальпургієвої ночі сягає язичницьких часів, коли таким чином святкувався прихід весни.

Вважається, що цієї ночі слабшає межа між світами мертвих і живих. Люди розпалюють багаття, щоб відігнати мертвих і неприкаяних духів, які за повір'ям блукають у ці часи серед живих. На світанку настає свято Першотравня.

Вальпургієва ніч: що це

У кельтських країнах приблизно у цей час відзначався Белтайн, а деяких німецьких землях, в англійців, чехів, словаків і литовців на 1 травня заведено водити хоровод навколо Майського дерева. У традиції нордичних міфів Вальпургієва ніч символізує час, коли Один помер, щоб зрозуміти значення рун.

Вальпургієва ніч: походження назви

Назва походить від імені християнської святої Вальпурги, чий день святкується 1 травня. Свята Вальпурга – сестри святого Віллібальда, англійської проповідниці християнства у франкських краях. Враховуючи, що раннє християнство часто християнізувало язичницькі традиції, обидва свята злилися в одне.

Вальпургієва ніч: традиції

Повір'я про шалений розгул нечистої сили в ніч перед 1 травня були поширені лише у німецькомовних народів (німці, австрійці, народи Скандинавії). У гірських районах Шотландії 1 травня відзначалося як давнє кельтське скотарське свято Бельтана, пов'язане з культом сонця. У наші дні відлуння давньокельтського культу зберігаються у розпалюванні величезних багать на вершинах пагорбів та молитовному зверненні до сонця. У рівнинній Шотландії свято прийняло загальноєвропейські риси: травневе дерево, травнева зелень, вибір травневої королеви.

У селах у Вальпургієву ніч проводилася магічна церемонія вигнання відьом: розпалювалися багаття, на яких іноді спалювали солом'яне опудало відьми, і робили обхід будинку зі смолоскипами, дзвонили в церковні дзвони тощо. Вважалося, що трави цієї ночі набувають чудової сили.

Вальпургієва ніч: що роблять відьми

Згідно з легендою, саме ніч із 30 квітня на 1 травня відьми, дочекавшись певної години, натирають тіло чарівною маззю і, промовивши заклинання, схоплюються верхи на мітлу, яка миттєво донесе їх до місця шабашу.

Також читайте Вальпургієва ніч та сонячне затемнення 30 квітня: що потрібно робити і що категорично заборонено

Музиканти грають на кінських черепах замість скрипок, смички ж їм заміняють котячі хвости. Нарешті, зібралися спалюють чорного козла, чорного бика та чорну корову, а потім у непроглядній темряві вдаються до тілесних втіх. Після цього свято закінчено. Втомлені, але задоволені, відьми знову сідають на мітли і вирушають додому, де вони мають ретельно виконувати роль доброчесних (або не дуже) дружин, з нетерпінням чекаючи чергової Вальпургієвої ночі, яка відбудеться рівно через рік.

Вальпургієва ніч: обряди народів Європи

У давній Італії першого травня влаштовували гуляння на честь богині Майї (Благої богині), покровительки родючості та землі, на честь якої було названо місяць травень. У сучасних італійців в останній вечір квітня або 1 травня компанії сільських юнаків ходять від дому до будинку. Вони носять зелену гілку, прикрашену кольоровими стрічками і свіжими квітами, співають пісню, в якій сповіщають про прихід весни, і просять дарів. Десь одного травневого вечора хлопці кладуть зелену гілку біля входу в будинок своєю милою. Це форма пропозиції. Якщо дівчина згодна вийти за нього заміж, вона бере цю гілку до будинку. В іншому випадку викидає її на дорогу. На Сицилії всі від малого до великого 1 травня йдуть на луки. Там вони збирають квіти (жовті ромашки) і роблять із них букети, вінки та гірлянди. Потім прямують до каплиць, де висловлюють свої заповітні бажання. Сицилійці вважають, що ці ромашки мають принести щастя та здоров'я.

У словаків і чехів у ніч перед першим травня юнаки ставлять деревця — травень. Це високе хвойне дерево (ялиця або ялина), очищена від кори, з залишеною нагорі кроною. Верхівку дерева прикрашають різноколірними стрічками, хустками, калачиками. Нижче крони підвішують широкий вінок із весняних квітів. У кожному селі ставиться кілька таких дерев, найвище — на головній сільській площі. Крім того, кожен юнак ставить деревце (зазвичай берізку) перед будинком своєї дівчини. Під травнем на головній площі влаштовувалась перша молодіжна «музика» на відкритому повітрі. Хлопці з невеликим деревцем ходили по хатах із колядками та запрошували дівчат на танці. За це запрошення дівчата мали обдаровувати юнаків.

У хорватів та словенців у деяких місцевостях напередодні 1 травня влаштовувалися ритуальні ходи дітей та молоді. Святково одягнені групи дітей та дівчат обходили будинки з добрими побажаннями та отримували за це подарунки.

1 травня у Франції — свято конвалії, люди дарують їх одне одному. Конвалії потрібно засушити і зберігати цілий рік, до наступного свята. На знак дружби та любові першого травня французи також дарують гілочку глоду, дуба, тополі. Дівчатам з поганим характером дарують гостролист, а ледаркам — гілку бузини.

Як відьомська Вальпургієва ніч 30 квітня стала Першотравнем: деталі

У народному календарі 1 травня — велике народне свято весни, яке відзначалося (і відзначається) дуже яскраво та весело у всіх країнах Європи. Першотравневе свято було таке популярне, що церкві не вдалося ввести його в рамки свого календаря, хоча спроби до цього й робилися.

Травневе свято 1 травня трансформувало з давнього весняного фестивалю в Північній півкулі з танцями, співами та частуваннями на зовсім іншу дію. Наприкінці 19 століття саме цей день був обраний соціалістами та комуністами (Другий інтернаціонал) Міжнародним днем трудящих на згадку про події на ринку сіна в Чикаго.

Міжнародний день праці також можна назвати «травневим днем», але це святкування відрізняється від традиційного травневого дня.

Читайте також:

Давні кельтські традиції відновлюють на Закарпатті