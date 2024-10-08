Які області Україна не поверне після закінчення війни: передбачення екстрасенски

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова вважає, що Україна не вийде на кордони 1991 року. Вона зазначила, що два регіони не повернуться до складу нашої держави.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

"Дві території, дві землі, два чогось, вони вже "продані" і туди вже вливаються кошти і не російські, і не українські, а третьої сторони. Тому не можна казати, що ми вийдемо на кордони 1991 року", - зазначила Яна Пасинкова.

Проте тарологиня зазначила, що це "лише ситуація станом на сьогодні і це не означає, що Україна їх собі не поверне у майбутньому".

Раніше відомий астролог Алакх Ніранжан передбачив, що "на певний час Донецьк та Луганськ залишаться у складі РФ. Недовго, але на певний перехідний час".

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