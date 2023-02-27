Які важливі події для України готує березень — прогноз переможниці "Битви екстрасенсів"

Тарологиня, переможниця 15-го сезону "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова розповіла, на що чекати Україні у березні 2023 року.

Про це йшлося в інтерв’ю Пасинкової на каналі "КаПаБу".

За словами експертки з Таро, повноцінного миру в Україні поки не буде.

"Варто очікувати подарунку, який в результаті дуже вплине на нашу перемогу. Ті області, які на сьогодні найбільше страждають від обстрілів, будуть у "підвішеному" стані в березні. Але РФ не зможе зайти на нові території так, як вони цього хочуть", - сказала Яна Пасинкова.

Нагадаємо, раніше рунологиня Ірина Клевер розповіла, хто насправді тримає ключ до завершення війни: Росія, Україна, США чи Китай.

Зокрема вона зазначила, що великий вплив на перебіг війни чинять Сполучені Штати.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Також екстрасенсом було озвучене пророцтво щодо війни в Україні у березні 2023 року. Він зазначив, що навесні війна не закінчиться.

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