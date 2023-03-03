Якою буде Україна після війни: астролог передбачив кардинальну зміну влади та відновлення

Астролог, хіромант і фахівець системи архітектурного планування Васту-шастра Володимир Бадіян розповів, коли відкриється "вікно можливостей" для України та чому стабільність Європи може похитнутися вже найближчим часом:

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua

«Нашій країні знадобиться років 10 для відновлення. До середини 2025 року влада має змінитися "під нуль". Це "вікно" найбільших інтеграційних змін у нашій країні. Закінчиться війна і має докорінно змінитися влада в країні. 2025 рік буде важливим для України, саме в цей період має змінитися і судова гілка влади. Однак для Європи це період складний. Проблеми будуть у фінансовому плані, стабільність і комфорт будуть порушені. Європа ослабла. Азія стає сильнішою. Україна — важливий елемент для Росії та Китаю як важіль впливу на Європу. Через це втрата України для Росії буде втратою можливості давити на Європу. Україна не зможе перемогти сама, їй треба з кимось об’єднатися. І таке єднання відбудеться", - вважає астролог.

Нагадаємо, тарологиня Олена Бюн заявила, що у перші десять днів березня Росія ймовірно не влаштовуватиме масовані ракетні удари по Україні. Також вона наголосила, що вже через пів року Україна зможе повернути свої території.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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