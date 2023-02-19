Ясновидець озвучив своє пророцтво щодо війни на березень 2023 року: "Отримаємо шанс"

Екстрасенс вважає, що у березні на фронті Україну очікують перемоги, проте війна не закінчиться.

Ясновидець Валерій Шатилович озвучив своє пророцтво щодо того, що відбудеться на фронті у березні 2023 року. Він наголосив, що Україна отримає шанс та може звільнити частину своїх територій.

Про це він сказав в інтерв'ю YouTube-каналу PeopleLife.

Валерій Шатилович вважає, що в економічному плані на Україну чекають добрі новини. Фермери цього року зможуть засіяти поля. Щодо політичного життя, то ясновидець вважає, що кадрові чистки у владі триватимуть аж до кінця 2023 року.

Також екстрасенс за допомогою карт Таро побачив, що Україна отримає шанс на перемогу, ймовірно у березні вдасться звільнити окуповані території. Він вважає, що у перший місяць весни ймовірно закінчаться бої, які тривають від лютого.

"Конюшина - це знак везіння, це карта щасливих можливостей. Це шанс швидко перемогти, швидко просунутися. Ця карта не говорить про повну перемогу, про досягнення всіх цілей і результатів. Але буде позитив", - зазначив ясновидець.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астролог Влад Росс спрогнозував, що вже скоро українські військові почнуть контрнаступ на всіх напрямках, і 2023 року територія України може бути зачищена від російських окупантів.

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