Категорія
Астрологія
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ясновидець передбачив, що Україна отримає потужну зброю: "Це всіх здивує"

Ясновидець передбачив, що Україна отримає потужну зброю: "Це всіх здивує"

Екстрасенс зробив передбачення про війну в Україні / Фото: Associated Press

Екстрасенс зробив передбачення про події у січні 2025 року.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Ясновидець Андрій Дуйко, якого називають "українським Нострадамусом", передбачив, у січні 2025 року Україна може застосувати на фронті потужну зброю. 

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу "Мій світ". 

Екстрасенс вважає, що в України будуть нові види зброї. 

"Зараз ми побачимо невеликі розколи у владі. Деякі нюанси. Але у січні ми побачимо потужний вкид і ми побачимо, як це всіх здивує. Це буде здивування від нових видів зброї, які може застосувати Україна. Це все станеться у січні. Буде велика паніка у Росії", - заявив ясновидець. 

Читайте також: 

Спроба втечі закінчилась взяттям від варту 

Спроба втечі закінчилась взяттям від варту 

Повʼязані теми:

Наступна публікація