Ясновидець передбачив, що Україна отримає потужну зброю: "Це всіх здивує"

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Ясновидець Андрій Дуйко, якого називають "українським Нострадамусом", передбачив, у січні 2025 року Україна може застосувати на фронті потужну зброю.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу "Мій світ".

Екстрасенс вважає, що в України будуть нові види зброї.

"Зараз ми побачимо невеликі розколи у владі. Деякі нюанси. Але у січні ми побачимо потужний вкид і ми побачимо, як це всіх здивує. Це буде здивування від нових видів зброї, які може застосувати Україна. Це все станеться у січні. Буде велика паніка у Росії", - заявив ясновидець.

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