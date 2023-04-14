Є ризик ракетних обстрілів: екстрасенс Макс Гордєєв назвав найнебезпечніші дні в квітні

В квітні найнебезпечнішими днями будуть ті, на які припадає Великдень.

Дні, коли ризик ракетних ударів по Україні зросте, припадають на Великдень. Однак це ще не все. Відомий екстрасенс Макс Гордєєв назвав і інші небезпечні дати.

Про це йшлося у коментарі екстрасенса в інтерв'ю УНІАН.

"В квітні найнебезпечнішими днями будуть ті, на які припадає Великдень. Є можливість ракетних обстрілів. Тому варто бути обережними 16-17 квітня", - сказав він.

За словами екстрасенса, також слід очікувати ударів у День пам'яті Чорнобиля, 26 квітня.

"Весь тиждень з 1 по 9 травня є можливість обстрілів. Окупанти хочуть щось "запустити", але, я думаю, що вони будуть зайняті трошки іншим. Тобто у ці дні можливі терори, але це не буде масштабно", - додав екстрасенс.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, на думку українських військових експертів, окупанти змінюють стратегію ведення бойових дій. Замість наступу великими колонами по всій лінії фронту, перейшли до використання малих груп солдат.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.