З квітня розпочнеться чудовий період: астрологиня розповіла про важливий для України військовий союз

За прогнозом, випала карта "Вищий суд", що говорить про повернення контролю там, де він тимчасово був втрачений.

Відома астрологиня Яна Тимощук надала прогноз на весну 2023 року. За її словами, у деяких тимчасово окупованих містах України буде надзвичайно важка ситуація.

Про це астрологиня розповіла в інтерв'ю УНІАН.

"Окупанти міцно вчепилися в Маріуполь, укорінюються там. Вони не бажають відходити. Схожа ситуація й на інших окупованих територіях. Йде енергія вогню. Таке відчуття, що росіяни беруть своє великою кількістю смертей. Така собі "м'ясорубка", виснажуватимуть людей", - розповіла вона.

На думку астрологині ЗСУ у 2023 році почнуть звільняти Україну від окупантів, однак це не буде легко.

"Йде енергія повного обнуління цих міст. І випадає карта "Вищий суд", яка говорить про те, що врешті-решт ми повертатимемося в ці точки, встановлюватимемо свій контроль. Але поки що це досить складно зробити", - розповіла експертка.

Проте з квітня 2023 року розпочнеться "чудовий період". За прогнозом астрологині, ЗСУ зможуть контратакувати. Ба більше, на Україну чекає важливий військовий союз.

"Для України розпочнеться чудовий період з квітня 2023 року. Цілий рік ми реально зможемо наступати. Україна може укласти важливий військовий союз у серпні-вересні 2023 року. Це може бути домовленість з якоюсь країною про співпрацю", - розповіла астрологиня.

Раніше інша астрологиня Анна Вергелес розповіла, що наприкінці березня 2023 року в Україні триватимуть жорстокі бої. А також ЗСУ, за її словами, підуть у контрнаступ.

Наголосимо, що астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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