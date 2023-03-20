За якої умови ЗСУ залишать Бахмут – прогноз тарологині

Бахмут на Донеччині все ще залишається найгарячішою точкою фронту. В американському інституті вивчення війни пишуть про те, що російський наступ на цій ділянці досягає своєї кульмінації. Деякі експерти говорять, щоб зберегти Бахмут, українським бійцям потрібно розвинути наступи на інших ділянках фронту. Але це так само залежить від багатьох чинників.

Наскільки можливе відведення наших сил з Бахмута, в інтерв’ю ТСН.ua розповіла тарологиня Ірина Клевер.

"Коли виконають завдання в кращому руслі для України, тоді вони і залишать Бахмут. Втрати необхідні. Передчасного відведення не буде", - заявила тарологиня.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, тарологиня розповіла, чи триватиме "бавовна" в РФ після повернення Україною всіх своїх територій.

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