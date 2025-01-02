Загострення на фронті та ядерна загроза: астрологічний прогноз для України на 2025 рік

Астролог підкреслив, що січень стане ключовим і найскладнішим місяцем для країни.

Зимові місяці 2025 року будуть найскладнішими для України, з численними викликами та напруженими ситуаціями. Проте вже навесні можливі позитивні зрушення, зокрема мирні ініціативи та економічне покращення.

Про це розповів астролог Влад Росс у коментарі для ТСН.UA.

“Грудень, січень, лютий – це найважчі місяці. В річному солярі України солярна стрілка вказує на несприятливу ситуацію. Планета Марс, що символізує війну, посилює бойові дії та напруженість,” – зазначив Влад Росс.

Астролог підкреслив, що січень стане ключовим і найскладнішим місяцем для країни.

“Нам потрібно вистояти до кінця січня 2025 року,” – наголосив він.

За словами Росса, вже у квітні можливі позитивні зрушення.

“Солярна стрілка пройде по Меркурію та Юпітеру, що означає нові фінансові можливості й покращення. У травні Венера вказує на потенційні мирні переговори та укладання важливих угод,” – сказав він.

Щодо ймовірності застосування Росією ядерної зброї Влад Росс зазначив, що це може статися лише в разі серйозних поразок російських військ.

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“Поки вони наступають, ядерну зброю застосовувати сенсу немає. Але коли ситуація зміниться і вони почнуть програвати, така загроза може виникнути. Переламний момент може настати в березні або на початку квітня під час коридору затемнень,” – зауважив астролог.

Також він припустив, що ЗСУ можуть вдатися до несподіваних тактичних рішень, як-от дії в Брянській області або висаджування десанту в Криму.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Ядерний удар, членство в НАТО та президентські вибори: що чекає на Україну у 2025? Влад Росс".