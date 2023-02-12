Підтримка, звідки не чекали: відомий екстрасенс надав прогноз для України до 19 лютого

Попри те, що у окупантів будуть спроби просуватися, українська армія буде мужньо тримати оборону.

Екстрасенс Роман Шептицький надав прогноз на 13-19 лютого. За його словами, протягом найближчих днів російські війська будуть тиснути з новою силою. Вони мають на меті використати момент, поки до України їде зброя від союзників.

Про це розповів Роман Шептицький, який зробив прогноз за картами Таро.

"За загальною характеристикою випадає тиск і печаль. П'ятірка мечів сигналізує про те, що найближчими днями на нас чекає очікування, а також протягом цього часу може бути загострення військової ситуації", - сказав він.

За його словами, почався останній масштабний наступ на Україну.

"Ворог розуміє, що ми ще очікуємо приходу зброї, танків і так далі, і вони хочуть максимально використати цей момент", - додав Шептицький.

За прогнозом екстрасенса, від понеділка, 13 лютого, "там, де раніше була стіна, ми будемо йти напролом".

"Навіть ті, хто наразі тримається осторонь, будуть активуватися в плані допомоги Україні. Карти Таро кажуть, що 14 лютого можуть бути якісь хороші новини в цьому плані. Це може бути нова допомога, підтримка з несподіваного боку, стрімкі успіхи на фронті, проблеми в російській армії або в самому Кремлі. Позитивна динаміка обов'язково буде", - додав він.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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