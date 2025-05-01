Загроза наступу з Білорусі влітку: тривожний прогноз екстрасенса Завидовського

Росія та Білорусь часто проводять спільні військові навчання / © ТСН.ua

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Влітку 2025 року на території Білорусі відбуватиметься підготовка до спільних з Росією військових дій, яка супроводжуватиметься активною пропагандою.

Такий прогноз зробив екстрасенс Роман Завидовський, проаналізувавши розклад на картах Таро та циганській колоді.

За його словами, карти вказують на підвищену чоловічу енергетику та прояви материнських почуттів.

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«Можливо, якась підвищена мобілізація, щось таке. Жінка, мати з дитиною на руках. Можливо, пропаганда через дітей буде вестися, в тому числі», — сказав екстрасенс, розглядаючи карти з циганської колоди.

На картах Таро випала шестірка жезлів, яку Завидовський охарактеризував як карту впевненості, руху вперед, сили перемоги.

«Будуть пробувати вести якісь навчання бойові, скоріше за все, бо тут падає поруч цей Лицар мечів», — зауважив він.

Водночас, за словами екстрасенса, карта 12 аркану вказує на затримку, а п’ятірка жезлів — на боротьбу.

«Вони ще не поспішатимуть наступати, скоріше за все. Ось карта затримок. Але якісь військові підготовки, як це було 2021 року, відбуватися будуть», — прогнозує Завидовський.

Екстрасенс передбачає що влітку цього року на території Білорусі відбуватиметься масова підготовка до якихось військових дій.

«Можливо, в тому числі й до наступальних якихось дій по відношенню до Польщі або до країн Прибалтики. Це теж не виключено», — припустив він.

Нагадаємо, раніше переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про новий наступ Росії на Суми.

Нагадаємо, що астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.