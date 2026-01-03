- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 160
- Час на прочитання
- 2 хв
«Закінчення війни пов’язане із четвіркою»: відома мольфарка впевнено назвала дати
Провидиця розповіла про окремі нюанси свого прогнозу щодо фіналу війни в Україні.
Закінчення війни Росії проти України буде неодмінно пов’язано із четвіркою — такий свій прогноз вчергове підтвердила відома карпатська мольфарка Магдалена Мочіовські.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Як розповіла вона в коментарі для ТСН.ua, згідно її передбачення, війна може закінчитись цього року, а ось щодо більш орієнтовної дати є нюанси. За словами пані Магдалени, ще в 2022 році вона зробила прогноз, спираючись на власні можливості. З того часу вона передбачає, що саме цифра чотири пов’язана із фіналом цієї війни — якщо до 2022 додати 4, то виходить 2026.
При цьому вона не виключає, що зміна ситуації на краще може відбутись і в четвертому місяці — тобто у квітні.
«Це може і квітень. Наприклад, четверте число четвертого місяця. Або 14 число, або 24. У своєму видінні я не бачила конкретної дати. І не бачу її по сьогодні», — каже мольфарка.
Крім того, вона додає, що, ймовірно, найстрашніші події війни Росії проти України вже позаду.
«Маю велику надію, що так, позаду», — каже Магдалена Мочіовські.
На її думку, з урахуванням переговорних треків щодо завершення війни, її фінал навряд чи буде раптовим.
Крім того, вона зауважує, що якщо враховувати низку астрономічних подій, які мають відбутись у 2026, то це може також свідчити про серйозні зміни, які очікують на Україну.
«В тому числі можлива і зміна верхівки влади», — припускає мольфарка.
І, резюмуючи, каже, що астрономічні події (зорепади, сонячне та місячне затемнення, парад планет) завжди свідчать про можливі природні катаклізми.
«Можливі недобрі події. Перший квартал 2026 року буде важким», — каже Магдалена Мочіовські.
Водночас у загальному прогнозі на 2026 рік, який вона опублікувала у соцмережах, вона зауважила: «Чи відбудується наша ненька Україна? Так, вона відбудується. Але такої України, яку ми мали, ми вже більше мати, на жаль, не будемо. Але я вас потішу. Ми відбудуємо набагато кращу і набагато красивішу країну, ніж ми мали. Нам допоможуть. Ми не залишимося наодинці у ці нелегкі для нас часи».
