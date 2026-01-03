«Закінчення війни пов’язане із четвіркою»: відома мольфарка впевнено назвала дати

Карпатська мольфарка Магдалена Мочіовські розповіла, як ймовірно буде закінчуватись війна / © ТСН

Закінчення війни Росії проти України буде неодмінно пов’язано із четвіркою — такий свій прогноз вчергове підтвердила відома карпатська мольфарка Магдалена Мочіовські.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Як розповіла вона в коментарі для ТСН.ua, згідно її передбачення, війна може закінчитись цього року, а ось щодо більш орієнтовної дати є нюанси. За словами пані Магдалени, ще в 2022 році вона зробила прогноз, спираючись на власні можливості. З того часу вона передбачає, що саме цифра чотири пов’язана із фіналом цієї війни — якщо до 2022 додати 4, то виходить 2026.

При цьому вона не виключає, що зміна ситуації на краще може відбутись і в четвертому місяці — тобто у квітні.

«Це може і квітень. Наприклад, четверте число четвертого місяця. Або 14 число, або 24. У своєму видінні я не бачила конкретної дати. І не бачу її по сьогодні», — каже мольфарка.

Крім того, вона додає, що, ймовірно, найстрашніші події війни Росії проти України вже позаду.

«Маю велику надію, що так, позаду», — каже Магдалена Мочіовські.

На її думку, з урахуванням переговорних треків щодо завершення війни, її фінал навряд чи буде раптовим.

Крім того, вона зауважує, що якщо враховувати низку астрономічних подій, які мають відбутись у 2026, то це може також свідчити про серйозні зміни, які очікують на Україну.

«В тому числі можлива і зміна верхівки влади», — припускає мольфарка.

І, резюмуючи, каже, що астрономічні події (зорепади, сонячне та місячне затемнення, парад планет) завжди свідчать про можливі природні катаклізми.

«Можливі недобрі події. Перший квартал 2026 року буде важким», — каже Магдалена Мочіовські.

Водночас у загальному прогнозі на 2026 рік, який вона опублікувала у соцмережах, вона зауважила: «Чи відбудується наша ненька Україна? Так, вона відбудується. Але такої України, яку ми мали, ми вже більше мати, на жаль, не будемо. Але я вас потішу. Ми відбудуємо набагато кращу і набагато красивішу країну, ніж ми мали. Нам допоможуть. Ми не залишимося наодинці у ці нелегкі для нас часи».

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що переможниця «Битви екстрасенсів» зробила тривожне передбачення щодо закінчення війни в Україні. За її даними, поки не передбачається прогресу у переговорах щодо мирного врегулювання війни.