Закінчення війни в Україні: екстрасенска шокувала планами Путіна

Екстрасенска розкрила плани Путіна / © ТСН.ua

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Російський диктатор Путін планує продовжувати наступ на Україну. Зокрема, окупанти можуть планувати новий наступ на Київ.

Про це в коментарі ютуб-каналу «Астрофеномен» сказала екстрасенска ОУ_РА.

Екстрасенска зауважила, що Путін не планує давати спокій українцям та хоче продовжувати війну.

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«Путін ніколи не відмовлявся від загарбання всієї України. Знову пробувати плани у нього є, ви бачите, що є атаки на Київ — ракетні та дронові. Спокою Путін нам не дасть. Чи вийде це у нього, я поки цього не бачу. Але він планує продовжувати війну», — сказала вона.

Нагадаємо, екстрасенска назвала найнебезпечніші місяці 2025 року.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.