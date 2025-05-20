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- Астрологія
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Закінчення війни в Україні: екстрасенска шокувала планами Путіна
Росія не планує закінчувати війну в Україні, у Кремлі мріють про окупацію Києва.
Російський диктатор Путін планує продовжувати наступ на Україну. Зокрема, окупанти можуть планувати новий наступ на Київ.
Про це в коментарі ютуб-каналу «Астрофеномен» сказала екстрасенска ОУ_РА.
Екстрасенска зауважила, що Путін не планує давати спокій українцям та хоче продовжувати війну.
«Путін ніколи не відмовлявся від загарбання всієї України. Знову пробувати плани у нього є, ви бачите, що є атаки на Київ — ракетні та дронові. Спокою Путін нам не дасть. Чи вийде це у нього, я поки цього не бачу. Але він планує продовжувати війну», — сказала вона.
Нагадаємо, екстрасенска назвала найнебезпечніші місяці 2025 року.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.