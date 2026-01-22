- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 515
- Час на прочитання
- 1 хв
Закінчення війни в Україні: переможниця "Битви екстрасенсів" розповіла, коли почнуться мирні переговори
Тарологиня розповіла, коли активізуються мирні переговори щодо закінчення війни в Україні.
Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова передбачила, що у квітні 2026 року можуть активізуватися мирні переговори про закінчення війни в Україні.
Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.
Яна Пасинкова зазначила, що активний мирний процес може розпочатися уже у квітні.
«Після четвертого місяця, це у нас квітень, будуть поїздки, тому що хтось знайде або місце, або знову ж таки якісь гарантії безпеки. Нове місце буде для зустрічей і нова буде делегація, а то то вже ближче до літа вся ця історія, з приходом тепла така активізація прямо в цьому процесі. Будемо слідкувати», — передбачила тарологиня.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.