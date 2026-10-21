Закінчення війни в Україні: переможниця "Битви екстрасенсів" шокувала новим передбаченням про переговори

Яна Пасинкова

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Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила нове передбачення про переговори щодо закінчення війни в Україні. Вона переконана, що сторони ні про що не домовляться.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

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«Не можуть домовитися. І не домовляться. І таке хочеться сказати, що може воно і на краще, що вони не домовляться. Бо такі умови, як зараз вони виставляють, — це самогубство», — пояснила тарологиня.

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Також Яна Пасинкова зауважила, що до кінця осені на Україну чекають дві новини: хороша та погана.

«До кінця осені є дві новини: гарна і не дуже. Погана — це пастка, про яку я казала. Не дай Боже, ми туди потрапимо. Це стосується не тільки військових, а й лідерів країни. Друга — ми отримаємо величезну підтримку від наших партнерів. Не тільки на словах», — сказала переможниця «Битви екстрасенсів».

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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