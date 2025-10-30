ТСН у соціальних мережах

Закінчення війни в Україні: переможниця "Битви екстрасенсів" шокувала передбаченням

Тарологиня зробила передбачення про війну в Україні.

Війна в Україні / © Associated Press

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про закінчення війни в Україні.

Про це вона розповіла на своєму ютуб-каналі.

Яну Пасинкову запитали, чи буде результативним «план припинення вогню», який готують у Євросоюзі спільно з українською владою.

Екстрасенс зазначила, що «буде ще краще, ніж „прописано у плані“.

«План нічого. Буде навіть краще, ніж там написано», — сказала Яна Пасинкова.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

