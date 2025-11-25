Закінчення війни в Україні: переможниця "Битви екстрасенсів" шокувала передбаченням

Яна Пасинкова

Реклама

Переможниця «Битви екстрасенсів«, тарологиня Яна Пасинкова шокувала передбаченням про закінчення війни в Україні. Вона пророкує, що поки плани про „мир“ нереалістичні.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що план, про який йдеться, невигідний Україні. Росія ж створює ілюзію, що у них все добре.

Реклама

«Зараз доведеться відійти, відмовитися, поступитися для того, щоб потім було добре. Але це не те, що погодитися на те, що написано. Це щось про один пункт, конкретну точку, і саме за це були переговори», — сказала вона.

Тарологиня наголосила, що «план припинення війни» — це ширма для розподілу світу.

«Дуже гарні новини полягають у тому, що є багато зацікавлених у тому, щоб наша країна встояла і процвітала», — сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.