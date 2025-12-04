Закінчення війни в Україні: переможниця "Битви екстрасенсів" шокувала передбаченням

Яна Пасинкова

Переможниця «Битви екстрасенсів» Яна Пасинкова зробила передбачення про закінчення війни в Україні та мирні домовленості. Вона вважає, що це нічим не закінчиться.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зробила передбачення про домовленості під час останньої зустрічі посланців Трампа з Путіним.

«Отже, для них ця зустріч, про що вона? Вона, з одного боку, про угоду, домовленість. Усі вдарили по руках. Не так, як хотілося сталося, не так, як хотілося для Москви. Але буде дуже багато сірих зон, усе, як вони люблять. Далі після цієї зустрічі будуть оформлені як якісь документи або якийсь документ. Усі мають отримати підпис і погодитися з цим документом, але ще не встигне там Макрон дістати ручку для підпису того документа, як станеться якийсь пи*дець», — сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.