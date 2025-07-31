Закінчення війни в Україні: переможниця "Битви екстрасенсів" шокувала передбаченням про РФ

Яна Пасинкова

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Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила нове передбачення про закінчення війни в Україні.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова прокоментувала заяву президента Туреччини, в якій він сказав, що війна в Україні може швидко закінчитися.

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«Ердоган знає тільки те, що будь-яка війна закінчується миром. Він розуміє, що ця війна буде закінчена миром. Підписати це не складно, складно це реалізувати. Навіть неможливо. Тому шлях до підписання такий довгий. Щоб вони не підписали, всі розраховують, що це вляжеться і всі це забудуть. Але я вам скажу, що на Росію чекає п**дєц такого масштабу, який нікому і не снився», — сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.