Закінчення війни в Україні: переможниця "Битви екстрасенсів" зробила нове передбачення

Яна Пасинкова

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Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про війну в Україні. Вона прогнозує, що якщо «у Стамбулі пройде все добре», то українці до серпня «не матимуть проблем».

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

«Якщо все складеться, то ми з вами аж до 8 місяця „горя знати не будемо“. А потім будуть ще якісь зміни. Тобто це не просто так. Хай так і буде», — сказала вона.

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Яна Пасинкова зазначила, що у США скоро буде привід святкувати через Україну. Вони також намагатимуться налагодити ситуацію та співпрацю з Україною.

Також вона зробила передбачення щодо ставлення США до Росії. Вона здивувала тим, що Америка «буде задоволена новим правителем РФ».

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.