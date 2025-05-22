Закінчення війни в Україні: переможниця "Битви екстрасенсів" зробила нове передбачення

Екстрасенска зробила нове передбачення про війну в Україні

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Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила нове передбачення про закінчення війни в Україні. Вона вважає, що бойові дії триватимуть.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

«За допомогою цих переговорів ми з вами зрозуміємо, яку цінність ми маємо і на якій цінні землі ми живемо. Надалі ми можемо самостійно висувати умови і ми не пропадемо», — каже Яна Пасинкова.

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Тарологиня зазначила, що «США зацікавлені в Україні, а тому не вийдуть з переговорного процесу».

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.