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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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Закінчення війни в Україні: переможниця "Битви екстрасенсів" зробила нове передбачення

Екстрасенска зробила нове передбачення про закінчення війни в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Війна в Україні

Війна в Україні / © ТСН

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова передбачила, чи закінчиться війна в Україні в червні 2025 року.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Щодо дій росіян тарологиня зробила попередження та закликала берегти дітей у найближчі три місяці. Також вона передбачила, що «Росія йтиме у прірву».

«Карти відповідають по-філософськи: терпіння, всьому свій час. Ворог ще не показав своє лице, ще не до кінця підписав собі смертний вирок. Не заважаймо йому йти у прірву», — сказала тарологиня.

Яна Пасинкова також передбачила, що війна в Україні не закінчиться у червні-липні 2025 року.

«Карти кажуть, що там, де люди страждали від війни, вони страждатимуть і далі. У червні 2025 року буде щось нове. Щось ми з вами дізнаємося. Але це ще не кінець війни», — сказала Яна Пасинкова.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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